29 Haziran 2022, Çarşamba
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Adana’da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Adana’da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olayda 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.