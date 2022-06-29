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Adana’da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

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Giriş: 29.06.2022 10:01
Adana’da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olayda 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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