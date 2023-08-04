04 Ağustos 2023, Cuma
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Adana'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Adana'nın Feke ilçesinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.