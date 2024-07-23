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Adana’da orman yangını

Adana’da orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 15:54
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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