22 Temmuz 2021, Perşembe
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Adana’da ölüme terk edilen civcivler! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz harekete geçti
A Haber ekranlara taşıdığı “Adana’da ölüme terk edilen civcivler” haberi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Ömer Çelik, “Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terkedenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor.” dedi.