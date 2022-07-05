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Adana’da öldürülen milli atlet cinayetinde gelişme! Katilin ifadesi kan dondurdu

DHA
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Giriş: 05.07.2022 12:33
Adana'da dün 66 yaşındaki eski milli atlet Ahmet Pekyen'i evinin balkonundan tüfekle ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen komşusu L.D.'nin cinayetten önce meydana gelen kavganın büyümemesi için annesi tarafından eve kilitlendiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısının ifadesi ise şoke etti.
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