Adana’da narkotik polisleri görevde
Adana’da narkotik polisleri metruk binalar ve çevresinde uygulama yapıp, şüphelendiği şahısları durdurup arama yaptı. Yapılan çalışmalarda metruk binalar ve çevresinde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerinin metruk binalara yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.