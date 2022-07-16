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Adana'da mucize kurtuluş: Halil İbrahim bebeğin canını Türk bayrağı kurtardı

DHA
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Giriş: 16.07.2022 19:39
Adana'da, ailesi uyurken emekleyerek balkon demirlerine çıkan 1 yaşındaki Halil İbrahim Bakır, beşinci kattan düştü. İki apartman arasına asılı Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Halil İbrahim'in 2 bacağı kırıldı. Öümden dönen bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mucize kurtuluş: Canını Türk bayrağı kurtardı
Mucize kurtuluş: Canını Türk bayrağı kurtardı
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