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Adana'da mucize gibi olay! Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim sağlam kaldı

İHA
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Giriş: 12.02.2022 11:35
Adana’nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde fırın işçisi Yunus Köse’nin (40), evinde gece 03.00 sularında çıkan yangınında eşyalar küle dönerken Kur'an-ı Kerim'in sağlam kalması dikkat çekti.
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