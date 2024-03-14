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Adana'da midibüsü benzin döküp, yaktı; o anlar kamerada

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Giriş: 14.03.2024 13:19
Adana'da kimliği belirsiz kişi, park halindeki midibüsü benzin dökerek ateşe verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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