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Adana’da mide bulandıran görüntü! Kesilmiş eşek ve kesilmemiş at bulundu

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Giriş: 03.09.2023 14:07
Adana'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir depoda kaçak at ve eşek kesildiğine dair ihbar alındı. Adrese baskın yapan ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Adana’da mide bulandıran görüntü!
Adana’da mide bulandıran görüntü!
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