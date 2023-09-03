03 Eylül 2023, Pazar
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Adana’da mide bulandıran görüntü! Kesilmiş eşek ve kesilmemiş at bulundu
Adana'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir depoda kaçak at ve eşek kesildiğine dair ihbar alındı. Adrese baskın yapan ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı.