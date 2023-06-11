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Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

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Giriş: 11.06.2023 18:25
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 17.57'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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