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Adana'da korkutan deprem

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Giriş: 25.07.2023 10:56
"Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Adana'da meydana gelen depremin detayları AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şiddetini ve hangi illerde hissedildiğini sorguluyor. Adana'daki deprem ne anlama geliyor? Daha büyüğünü tetikler mi? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.
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