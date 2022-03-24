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Adana’da kızının önünde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı: Baba yapma

İHA
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Giriş: 24.03.2022 10:35
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sokak ortasında kızının gözlerinin önünde karısını pompalı tüfekle öldüren cani adam, diğer kızının evinde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu tutuklanan şahıs emniyette verdiği ifadesinde, "Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık, pişmanım" dedi.
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