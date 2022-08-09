09 Ağustos 2022, Salı
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Adana’da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu: Evi fuhşa kiralıyormuş
Adana’da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu. Kiracı “kiramı ödeyemediğim için kapımı çaldı” demişti, gerçek ev sahibi ve bina sakinlerinin suskunluğunu bozmasıyla ortaya çıktı. Ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının binada hırsızlık yaptığını, evinin fuhşa kiralandığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü dile getirdi.