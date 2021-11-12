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Adana'da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar! Baba, anne, üvey anne ve enişte göz altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2021 14:11
Adana'da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konularak sulama kanalına atılarak öldürülen gencin katili herkesi şoke etti. Öldürülen genci babasının katlettiği öne sürüldü. Olayla ilgili polis baba, anne, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı.
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