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Adana'da Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı

Adana'da Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 09:16
Güncelleme:17.09.2024 09:16
Adana'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına çok sayıda ekiple müdahale ediyor.
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