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Adana’da kaza yapan eşinin yanına hastaneye koştu nişanlı olduğunu öğrendi

DHA
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Giriş: 08.05.2021 16:11
Güncelleme:08.05.2021 16:18
Adana'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.'nin kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan Zehra A. (38), büyük şok yaşadı. Zehra A., Levent C.'nin aynı kazada yaralanan Gamze K. ile 1 ay önce nişanlandığını öğrendi. Gamze K.'nin de kandırılmış olabileceğini anlatan Zehra A., "Hastanede Levent'e acısam mı üzülsem mi bilemedim. Ben haberlerde Levent C. ve Gamze C. yazınca şok geçirdim. Gamze Hanım yaralıymış, acil şifalar diliyorum.
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