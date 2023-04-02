02 Nisan 2023, Pazar
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Adana’da kayınpederini vuran şahıs kaçarken kaza yapıp öldü
Ceyhan ilçesinde 31 yaşındaki Sezer Karagöz, tartıştığı eski kayınpederi 64 yaşındaki Ahmet Ö.'yü ayağından vurdu. Olay yerinden arabayla kaçan Karagöz, bozuk yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıp öldü.