Adana’da kanlar içinde ölü bulunan adamı oğlu tüfekle vurmuş

Adana'da dün saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan Abdulazim Mahmit’in (49), 16 yaşındaki oğlu M.M. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis, olayın ardından elinde çantayla evden çıkıp, kaçan M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Abdulazim Mahmit’in yakınları ise sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.