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Adana’da kan donduran vahşet! Dere yatağında eşek başı ve kemikler bulundu

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Giriş: 19.12.2022 10:00
Adana’da dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.
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