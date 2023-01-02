02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 10:46
Adana'da Habip Kölge isimli şahıs, yalnız yaşayan ve kanser hastası olan 72 yaşındaki Lütfiye Atbeyen'i darbederek bayılttıktan sonra para ve altınlarını çalıp, kaçtı. Yaşadığı dehşeti anlatan Atbeyen, "Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Belki 20 dakika dövdü" dedi. Gözaltına alınan Kölge tutuklandı.
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
Ankara’da TOKİ kuraları bugün
Ankara'da TOKİ kuraları bugün
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
İyi ki varsın Eren!
İyi ki varsın Eren!
Sözleşmelilere kadro ve EYT...
Sözleşmelilere kadro ve EYT...
Yılın ilk iş gününde trafik
Yılın ilk iş gününde trafik
Minibüs alev topuna döndü
Minibüs alev topuna döndü
Kadın tutunma direklerine sıkıştı
Kadın tutunma direklerine sıkıştı
Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
Mardin’i dünyaya tanıtan ressam!
Mardin’i dünyaya tanıtan ressam!
Kanserli ben nasıl anlaşılır?
Kanserli ben nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster