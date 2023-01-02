Adana’da kan donduran olay! Kanser hastası yaşlı kadını önce bayıltana kadar dövdü ardından altınlarını çaldı

Adana'da Habip Kölge isimli şahıs, yalnız yaşayan ve kanser hastası olan 72 yaşındaki Lütfiye Atbeyen'i darbederek bayılttıktan sonra para ve altınlarını çalıp, kaçtı. Yaşadığı dehşeti anlatan Atbeyen, "Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Belki 20 dakika dövdü" dedi. Gözaltına alınan Kölge tutuklandı.