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Adana'da kan donduran olay! 8 yaşındaki oğlunu kasığından vurdular

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Giriş: 11.10.2023 09:45
Güncelleme:11.10.2023 09:45
Adana'da kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayeti geri çekmeyen A.K, aynı kişiler tarafından tehdit edildi. Önce A.K.'nin annesi Z.K.'yi darbeden zanlılar, daha sonra 8 yaşındaki M.K.'yi kasığından vurdu.
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