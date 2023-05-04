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Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet | Vahşetin görüntüsünü paylaştı

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Giriş: 04.05.2023 11:22
Kan donduran olay geçen gün Adana’da meydana geldi. Karısı “6 çocuktan 2’si senin çocuğun değil” deyince cinnet getirdiği iddia edilen ve eşini, kayınvalidesini, engelli kayınbiraderini 3 ayrı bıçakla boğazlarını keserek öldüren, kayınbabasını da başka bir bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Katil eşin cinayetler sonrasında ailesinin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet
Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet
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