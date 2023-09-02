Adana'da kaldırımda telefonla konuşan kişiye çifte tabancalı infaz kamerada

Adana'da bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Taşkıran'ın (42) çocuklarının yanında kasklı şüphelinin çifte tabancalı saldırısında hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Taşkıran'ın bir süre önce sosyal medya hesabından, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.