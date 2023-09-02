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Adana'da kaldırımda telefonla konuşan kişiye çifte tabancalı infaz kamerada

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Giriş: 02.09.2023 13:03
Adana'da bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Taşkıran'ın (42) çocuklarının yanında kasklı şüphelinin çifte tabancalı saldırısında hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Taşkıran'ın bir süre önce sosyal medya hesabından, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Çifte tabancalı infaz kamerada
Çifte tabancalı infaz kamerada
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