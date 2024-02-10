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Adana'da kaldırım işgali

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Giriş: 10.02.2024 17:26
Adana Şehir Merkezi'nde kaldırımların işgal altında olması nedeniyle engelliler büyük büyük zorluk yaşıyor. Durumdan muzdarip olan görme engelli İlhan Bayık, soruna çözüm bulamayan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünde protesto eylemi yapıyor.
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