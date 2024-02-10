Adana’da kaldırım işgali

Adana Şehir Merkezi'nde kaldırımların işgal altında olması nedeniyle engelliler büyük büyük zorluk yaşıyor. Durumdan muzdarip olan görme engelli İlhan Bayık, soruna çözüm bulamayan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünde protesto eylemi yapıyor.