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Adana’da kafasından yaralanan Medine'nin tabancayla oynarken kendisini vurduğu ortaya çıktı
Adana'da, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında dün başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.