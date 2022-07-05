Adana’da ‘kaçırıldı’ denilen Emine’den ilginç açıklama: Babam başlık parasını alamadığı için yalan söylüyor

Adana’da Hüseyin Y.’nin, 24 yaşındaki Özgür Dolaş tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia ettiği 17 yaşındaki kızı Emine Nur Y., babasının söylemlerinin tam tersine konuştu. Babası ile annesinin rızasıyla Özgür Dolaş ile dini nikah kıydığını ifade eden Emeni Nur Y., "Nikahımız babamın evinde kendi rızasıyla kıyıldı. Özgür'den 200 bin TL başlık parası istedi, alamayınca şikayetçi oldu. Eşimle mutluyum, yaşım 18 olunca resmi nikah da kıyacağız" şeklinde konuştu.