29 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Adana'da iş yerlerinden çaldıkları elektronik eşya ve çelik kasayı, çalıntı araçlarla götürdüler
Olay, 21 Şubat saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkı ile gizleyen şüpheliler Cesur K. (23), Timur S. (24) ile Kemal K. (29), demir şebekeyi kırıp Mustafa T.’nin (42) tamirhanesine girdi. Şüpheliler içeride bir süre keşif yaptıktan sonra 4 bilgisayar, 4 araç farı, cep telefonunu çalıp, tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler, çalıntı araçlarla iş yerinin kepengini kırarak, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.