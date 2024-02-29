Adana'da iş yerlerinden çaldıkları elektronik eşya ve çelik kasayı, çalıntı araçlarla götürdüler

Olay, 21 Şubat saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkı ile gizleyen şüpheliler Cesur K. (23), Timur S. (24) ile Kemal K. (29), demir şebekeyi kırıp Mustafa T.’nin (42) tamirhanesine girdi. Şüpheliler içeride bir süre keşif yaptıktan sonra 4 bilgisayar, 4 araç farı, cep telefonunu çalıp, tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler, çalıntı araçlarla iş yerinin kepengini kırarak, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.