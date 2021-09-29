Adana’da iş üstünde yakalanan hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım o sırada polisler geldi

Adana’da, kapalı olan pilavcıya tornavida ile giren hırsızlık zanlısı M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalandıktan sonra emniyet güçlerine teslim edildi. Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan M.S., kendisini görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" diye konuştu.