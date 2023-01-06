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Adana'da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi

DHA
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Giriş: 06.01.2023 15:15
Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen 23 yaşındaki Perihan Y., park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.
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