06 Ocak 2023, Cuma
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Adana'da ilginç olay! Film izler gibi izlediler: Arabanın altına saklanan kız polise böyle direndi
Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen 23 yaşındaki Perihan Y., park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.