26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.09.2019

Adana'da husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti |Video

Adana'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemal Paşa Mahallesi 4526 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., iddiaya göre aralarında ticari nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan iki grup arasında tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti
Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti
TIR sürücüsü virajı alamadı! Faciadan dönülen anlar kamerada
TIR sürücüsü virajı alamadı! Faciadan dönülen anlar kamerada
Bursa'da feci kaza! Temizlik işçileri yola savruldu, sürücü sıkıştı
Bursa'da feci kaza! Temizlik işçileri yola savruldu, sürücü sıkıştı
Husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti
Husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti
Konya'da evlilik hazırlığı kızlara kabusu yaşattı
Konya'da evlilik hazırlığı kızlara kabusu yaşattı
Esra Erol'da programının tamamını kesintisiz full izle
Esra Erol'da programının tamamını kesintisiz full izle
Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘
Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘
Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
6 çocuk annesi sır oldu
6 çocuk annesi "sır" oldu
Daha Fazla Video Göster