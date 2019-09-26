Adana'da husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti |Video

Adana'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemal Paşa Mahallesi 4526 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., iddiaya göre aralarında ticari nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan iki grup arasında tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.