17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Adana’da hurma bahçesinde kan donduran olay! Çalıların arasında o halde bulundu
Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Adana'da meydana geldi. Yürüyüşe çıkan kişi, hurma bahçesinde çalıların arasında beyaz eşya tamircisi 35 yaşındaki Emrah Baysal'ın, boğazı kesilmiş cesediyle karşılaştı. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. İşte kan donduran olayın detayları...