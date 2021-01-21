Adana'da hazır döner paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynadı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.