21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti

Adana’da hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 14:50
Güncelleme:21.01.2021 14:59
Adana'da hazır döner paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynadı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.
Yine TikTok rezaleti! İğrenç görüntüler
Yine TikTok rezaleti! İğrenç görüntüler
Tarlasında gezerken gökten düştü!
Tarlasında gezerken gökten düştü!
Üzerinden 27 yıl geçti
Üzerinden 27 yıl geçti
Tacizci başkan eylemi
Tacizci başkan eylemi
Geceyi meteor aydınlattı
Geceyi meteor aydınlattı
Bu villada terslik var!
Bu villada terslik var!
Son 50 yılın en kısa yılı olacak
Son 50 yılın en kısa yılı olacak
Baba yüreği! Bakın nasıl kurtardı
Baba yüreği! Bakın nasıl kurtardı
Tehlike saçıyor
Tehlike saçıyor
Boncuk'un sahibi A Haber'de
Boncuk'un sahibi A Haber'de
Bu kasapta et yok!
Bu kasapta et yok!
Şoke eden görüntü! Köpeğe parçalattılar
Şoke eden görüntü! Köpeğe parçalattılar
Daha Fazla Video Göster