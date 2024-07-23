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Adana'da Havalimanı'nın yanı çöplüğe döndü

Adana'da Havalimanı'nın yanı çöplüğe döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 13:02
Adana Havalimanı'nın yanında bulunan arazi adeta çöplüğe dönmüş durumda. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan son durumu aktardı.
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