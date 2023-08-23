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Adana'da hasarlı belediye konutları

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 12:32
Adana'nın Çukurova ilçesinde hasarlı belediye konutlarıyla ilgili ilçe belediyesi neden harekete geçmiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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