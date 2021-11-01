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Adana'da hareketli gece! Sinir krizi geçiren genç mahalleliyi korkuttu

İHA
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Giriş: 01.11.2021 02:09
Güncelleme:01.11.2021 02:09
Son dakika yaşam haberleri... Adana'da sinir krizi geçiren genç oturdukları eve ateşe verdikten sonra balkonda alevlerin içerisinde sigara içti. İtfaiye merdivenli araçla genci kurtardı. Mahalleli ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.

Adana'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verip balkona çıkarak sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen genç itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye başladı. Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.

Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti. Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G'yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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