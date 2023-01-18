Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle kayısı ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Bahçe sahibi Mehmet Gültekin, "Erken meyve veriyor şu an şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. " dedi.

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