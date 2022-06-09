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Adana'da gizemli kafatasının kimliği belirlendi!

DHA
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Giriş: 09.06.2022 11:17
Güncelleme:09.06.2022 11:17
Adana’da bulunan kafatası ve insan kemiklerinin gizemi çözüldü. Yapılan DNA testi sonucunda 6 ay önce kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız’a ait olduğu anlaşıldı.
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