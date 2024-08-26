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Adana'da gençler kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar

Adana'da gençler kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 14:08
Adana'da boğulma vakalarına önlem olarak kanal kenarlarına ip bağlayan gençler, sıcak yaz günlerinde yüzerek serinliyor.
Kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar
Kanal kenarlarına bağladıkları iple hayata tutunuyorlar
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