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Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı

İHA
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Giriş: 31.05.2021 11:29
Güncelleme:31.05.2021 11:37
Adana'da dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö.’yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö.’yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.
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