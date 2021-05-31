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Adana'da gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı
Adana'da dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö.’yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö.’yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.