Adana’da gastronomi günleri başlıyor! Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de anlattı

Adana'da 8. Lezzet Festivali bu hafta sonu başlayacak. Gastronomi günleri kapsamında Adana'ya özgü lezzetler tanıtılacak. 8. Adana Lezzet Festivali 17-20 Ekim tarihleri arasında olacak. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN