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Adana’da gastronomi günleri başlıyor! Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de anlattı

Adana’da gastronomi günleri başlıyor! Adana Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 10:44
Adana'da 8. Lezzet Festivali bu hafta sonu başlayacak. Gastronomi günleri kapsamında Adana'ya özgü lezzetler tanıtılacak. 8. Adana Lezzet Festivali 17-20 Ekim tarihleri arasında olacak. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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