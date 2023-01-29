29 Ocak 2023, Pazar
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Adana'da garip olay kamerada! İşe alınmadı tek tek masalara tükürdü
Adana'da meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. İşe alınmayan kadın iğrenç bir hareket yaptı. Kamera kayıtlarını izleyen işletme sahibi gözlerine inanamadı..