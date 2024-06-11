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Adana'da feci olay! Sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu

İHA
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Giriş: 11.06.2024 09:28
Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Muhammed Salih boğularak can verdi. Ölen çocuğun yakınları çaresizce cesedin başında oturdu.
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