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Adana'da feci olay! Reçel yapmak istiyorlardı hayatlarını kaybettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 09:25
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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