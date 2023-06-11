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Adana'da feci kaza: Otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı

DHA
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Giriş: 11.06.2023 13:08
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı.
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