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Adana'da feci kaza! Kontrolden çıktı dükkana daldı: 1 ölü
Adana'da kontrol çıkan otomobil kuruyemiş dükkanına girdi, kazada işyeri sahibi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgay A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kuruyemiş dükkanına girdi. İçeride bulunan iş yeri sahibi Emir Çopur (46) aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çopur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Turgay A. polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olaydan saniyeler önce iş yerinin önünden geçen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.