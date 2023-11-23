23 Kasım 2023, Perşembe
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Adana'da feci kaza kamerada! İş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü
Adana'da kuruyemiş dükkanı bulunan Emin Çopur (44), iş yerinin önünde oturduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.