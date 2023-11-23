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Adana'da feci kaza kamerada! İş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü

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Giriş: 23.11.2023 13:59
Güncelleme:23.11.2023 13:59
Adana'da kuruyemiş dükkanı bulunan Emin Çopur (44), iş yerinin önünde oturduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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