05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

Adana’da eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti! Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4’ünün üzerine kapıyı kilitleyip…

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 11:45
Adana Seyhan’da cani kadın, cezaevindeki kocasının bayram görüşüne giderken çocuklarından birini dövüp sokağa attı. Bununla yetinmeyen kadın 4'ünü eve kilitledi. Camlardan bağırarak yardım isteyen çaresiz çocuklara mahalleli duyarsız kalamadı. Çocukların feryadı boğazları düğümledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Konya ovasına can suyu bulundu
Konya ovasına can suyu bulundu
Film sahnelerini aratmayan soygun!
Film sahnelerini aratmayan soygun!
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İstanbul’da çiğköftecide dehşet!
İstanbul’da çiğköftecide dehşet!
Eyüpsultan’da feci kaza!
Eyüpsultan'da feci kaza!
Gaziantep’te tır’la yolcu otobüsü çarpıştı!
Gaziantep'te tır'la yolcu otobüsü çarpıştı!
Bankanın tuvaletinde gizli kamera skandalı!
Bankanın tuvaletinde gizli kamera skandalı!
Torrent’ten oyuncularına veda
Torrent'ten oyuncularına veda
5 mayıs hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
5 mayıs hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Türkiye’de risk büyüyor!
Türkiye’de risk büyüyor!
Manisa’da feci kaza
Manisa'da feci kaza
Daha Fazla Video Göster