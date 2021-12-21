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Adana’da evladını kaybeden annenin acısı yürek sızlattı! Oğlunun sırasına oturup gözyaşı döktü

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Giriş: 21.12.2021 09:22
Adana Kozan’da dört gün önce 13 yaşındaki Muhammet Berat Büyükce, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Büyükce'nin annesi, evladının sınıfındaki sırasına oturup resmine sarılarak ağladı.
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