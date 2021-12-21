21 Aralık 2021, Salı
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Adana’da evladını kaybeden annenin acısı yürek sızlattı! Oğlunun sırasına oturup gözyaşı döktü
Adana Kozan’da dört gün önce 13 yaşındaki Muhammet Berat Büyükce, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Büyükce'nin annesi, evladının sınıfındaki sırasına oturup resmine sarılarak ağladı.