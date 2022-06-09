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Videolar Yaşam Videoları Adana'da evinde cinsel tacize uğrayan Fide Uyarlar yeni görüntüleri paylaştı

Adana'da evinde cinsel tacize uğrayan Fide Uyarlar yeni görüntüleri paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2022 10:16
Adana'da Fide Uyarlar isimli genç kadın "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı hem tecavüz girişimine maruz kaldı hem de evinde alıkonulup darbebildi. Genç kadın sosyal medya adresinden yeni görüntüleri paylaştı.
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