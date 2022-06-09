09 Haziran 2022, Perşembe
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Adana'da evinde cinsel tacize uğrayan Fide Uyarlar yeni görüntüleri paylaştı
Adana'da Fide Uyarlar isimli genç kadın "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı hem tecavüz girişimine maruz kaldı hem de evinde alıkonulup darbebildi. Genç kadın sosyal medya adresinden yeni görüntüleri paylaştı.